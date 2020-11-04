Кабмін погодив звільнення трьох голів ОДА

"У контексті розвитку регіонів хотів підняти ще одну важливу тему, яка стосується ефективності роботи очільників облдержадміністрацій. Сьогодні відбудеться погодження низки кадрових рішень по Одеській, Івано-Франківській та Сумській областях. Президент Володимир Зеленський неодноразово наголошував, що у нас немає касти недоторканих і якщо посадовець демонструє неякісну, неефективну роботу, або десь не дотягує - будуть кадрові зміни і сьогодні вони будуть", - сказав прем'єр-міністр України Денис Шмигаль під час засідання уряду.

На своїй сторінці у Facebook представник Кабміну у Верховній Раді, народний депутат Василь Мокан зазначив, що на сьогоднішньому засіданні Кабмін погодив звільнення (проекти указів Президента України):

▪️ Федоріва Віталія Васильовича - із посади голови Івано-Франківської обласної державної адміністрації (за угодою сторін);

▪️ Куцого Максима Васильовича - із посади голови Одеської обласної державної адміністрації (за угодою сторін);

▪️ Грищенка Романа Сергійовича - із посади голови Сумської обласної державної адміністрації (за угодою сторін).

Нагадаємо, Зеленський звільнив першого заступника керівника ОПУ Трофімова.