Кабмин согласовал увольнение трех глав ОГА
Киев • УНН
КИЕВ. 4 ноября. УНН. Кабмин согласовал увольнение трех руководителей ОГА: Одесской - Максима Куцого, Ивано-Франковской - Виталия Федорива и Сумской - Романа Грищенко. Об этом сообщил на своей странице в Facebook представитель Кабмина в Верховной Раде, народный депутат Василий Мокан, передает корреспондент УНН.
"В контексте развития регионов хотел поднять еще одну важную тему, которая касается эффективности работы руководителей облгосадминистраций. Сегодня состоится согласования ряда кадровых решений по Одесской, Ивано-Франковской и Сумской областях. Президент Владимир Зеленский неоднократно подчеркивал, что у нас нет касты неприкасаемых и если чиновник демонстрирует некачественную, неэффективную работу, или где-то не дотягивает - будут кадровые изменения и сегодня они будут", - сказал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во время заседания правительства.
На своей странице в Facebook представитель Кабмина в Верховной Раде, народный депутат Василий Мокан отметил, что на сегодняшнем заседании Кабмин согласовал увольнение (проекты указов Президента Украины):
▪️ Федорива Виталия Васильевича - с должности главы Ивано-Франковской областной государственной администрации (по соглашению сторон);
▪️ Куцого Максима Васильевича - с должности главы Одесской областной государственной администрации (по соглашению сторон);
▪️ Грищенко Романа Сергеевича - с должности главы Сумской областной государственной администрации (по соглашению сторон).
Напомним, Зеленский уволил первого заместителя руководителя ОПУ Трофимова.