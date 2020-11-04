Зеленський звільнив першого заступника керівника ОПУ Трофімова
Київ • УНН
КИЇВ. 4 листопада. УНН. Президент України Володимир Зеленський звільнив Сергія Трофімова з посади першого заступника керівника Офісу Президента України. Про це йдеться в указі Президента №482 від 4 листопада, передає УНН.
"Звільнити Трофімова Сергія Володимировича з посади першого заступника керівника Офісу Президента України згідно з поданою ним заявою", - йдеться у тексті документа.
Іншим указом Трофімова призначено радником Президента.
Сергій Трофімов був призначений першим заступником керівника Офісу Президента України указом Президента України 25 червня 2019 року. Трофімов відповідав за регіональну політику.
У вересні того року Президентом було оголошено догану Трофімову.