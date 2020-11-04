Зеленський звільнив першого заступника керівника ОПУ Трофімова

"Звільнити Трофімова Сергія Володимировича з посади першого заступника керівника Офісу Президента України згідно з поданою ним заявою", - йдеться у тексті документа.

Іншим указом Трофімова призначено радником Президента.

Сергій Трофімов був призначений першим заступником керівника Офісу Президента України указом Президента України 25 червня 2019 року. Трофімов відповідав за регіональну політику.

У вересні того року Президентом було оголошено догану Трофімову.