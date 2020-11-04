Зеленский уволил первого заместителя руководителя ОПУ Трофимова

"Уволить Трофимова Сергея Владимировича с должности первого заместителя руководителя Офиса Президента Украины согласно поданному им заявлению", - говорится в тексте документа.

Другим указом Трофимова назначено советником Президента.

Сергей Трофимов был назначен первым заместителем руководителя Офиса Президента Украины указом Президента Украины 25 июня 2019 года. Трофимов отвечал за региональную политику.

В сентябре того же года Президентом был объявлен выговор Трофимову.