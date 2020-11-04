Зеленский уволил первого заместителя руководителя ОПУ Трофимова
Киев • УНН
КИЕВ. 4 ноября. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский уволил Сергея Трофимова с должности первого заместителя руководителя Офиса Президента Украины. Об этом говорится в указе Президента №482 от 4 ноября, передает УНН.
"Уволить Трофимова Сергея Владимировича с должности первого заместителя руководителя Офиса Президента Украины согласно поданному им заявлению", - говорится в тексте документа.
Другим указом Трофимова назначено советником Президента.
Сергей Трофимов был назначен первым заместителем руководителя Офиса Президента Украины указом Президента Украины 25 июня 2019 года. Трофимов отвечал за региональную политику.
В сентябре того же года Президентом был объявлен выговор Трофимову.