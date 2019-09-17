Двом заступникам голови Офісу Президента оголошено догану
Київ • УНН
КИЇВ. 17 вересня. УНН. Двох заступників керівника офісу Президента України притягнуто до дисциплінарної відповідальності. Про це УНН повідомляє з посиланням на відповідний Указ глави держави.
Підставою стало неналежне виконання обов’язків під час візиту Президента України до Дніпропетровської області.
“За неналежне виконання посадових обов’язків, зокрема, за результатами робочої поїздки Президента України В.Зеленського до Дніпропетровської області, оголосити догану:
Трофімову Сергію Володимировичу — Першому заступнику Керівника Офісу Президента України;
Тимошенку Кирилу Владленовичу — Заступнику Керівника Офісу Президента України”, — йдеться у документі.
Нагадаємо, з робочою поїздкою у Дніпропетровській області Президент Зеленський був 14 вересня. Під час візиту він, зокрема, представив нового голову місцевої обласної державної адміністрації.