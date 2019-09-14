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Зеленський представив нового голову Дніпропетровської ОДА

Зеленський представив нового голову Дніпропетровської ОДА

Київ • УНН

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КИЇВ. 14 вересня. УНН. Президент України Володимир Зеленський під час візиту у Дніпро представив нового голову Дніпропетровської ОДА Олександра Бондаренка, повідомили УНН у пресслужбі ОПУ.

"Я хочу сьогодні представити вам нового голову обласної державної адміністрації. Дуже молода людина – Олександр Бондаренко", – сказав Президент.

Глава держави вручив новому очільнику ОДА відповідне посвідчення.

Новопризначений голова Дніпропетровської ОДА подякував Зеленському за кредит довіри, який команда облдержадміністрації "повертатиме області та людям якісною роботою".

"Я розумію, що роботи та пріоритетів багато: це і новий сучасний аеропорт, і дорога, й інфраструктурні проекти, і покращення екологічного стану області. Головне – щоб наші дії та амбіції робили кращим життя мешканців області. Адміністрація працюватиме ефективно і на результат", – запевнив Бондаренко.

Нагадаємо, Зеленський підписав указ про призначення Олександра Бондаренка головою Дніпропетровської обласної державної адміністрації.

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