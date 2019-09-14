Зеленский представил нового главу Днепропетровской ОГА
Киев • УНН
КИЕВ. 14 сентября. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский во время визита в Днепр представил нового председателя Днепропетровской ОГА Александра Бондаренко, сообщили УНН в пресс-службе ОПУ.
"Я хочу сегодня вам представить нового председателя областной государственной администрации. Очень молодой человек - Александр Бондаренко", - сказал Президент.
Глава государства вручил новому главе ОГА соответствующее удостоверение.
Новый председатель Днепропетровской ОГА поблагодарил Зеленского за кредит доверия, который команда облгосадминистрации "будет возвращать области и людям качественной работой".
"Я понимаю, что работы и приоритетов много: это и новый современный аэропорт, и дорога, и инфраструктурные проекты, и улучшение экологического состояния области. Главное - чтобы наши действия и амбиции делали лучше жизни жителей области. Администрация будет работать эффективно и на результат", - заверил Бондаренко.
Напомним, Зеленский подписал указ о назначении Александра Бондаренко председателем Днепропетровской областной государственной администрации.