Зеленський призначив Бондаренка головою Дніпропетровської ОДА
Київ • УНН
КИЇВ. 14 вересня. УНН. Президент України Володимир Зеленський підписав указ про призначення Олександра Бондаренка головою Дніпропетровської обласної державної адміністрації. Відповідний указ №694/2019 від 13 вересня опубліковано на сайті Глави держави, передає УНН.
"Призначити Бондаренка Олександра Вікторовича головою Дніпропетровської обласної державної адміністрації", - йдеться у тексті документа.
Попередньо Президент іншим указом - №693/2019 від 13 вересня - увільнив Дмитра Батуру від тимчасового виконання обов’язків голови Дніпропетровської обласної державної адміністрації.
Додамо, Зеленський 14 вересня представить голову Дніпропетровської ОДА.
Нагадаємо, 13 вересня Кабінет міністрів підтримав проект указу Президента про призначення Олександра Бондаренка головою Дніпропетровської ОДА.
Додамо, згідно з декларацією Бондаренка, він - бізнесмен. Його дружина - Регіна - має громадянство Росії.