Зеленський сьогодні представить голову Дніпропетровської ОДА
Київ • УНН
КИЇВ. 14 вересня. УНН. Президент України Володимир Зеленський у суботу, 14 вересня, відвідає Дніпро, де представить голову Дніпропетровської обласної державної адміністрації. Про це УНН повідомили у пресслужбі Офісу Президента.
"У суботу, 14 вересня, Президент України Володимир Зеленський перебуватиме з робочою поїздкою у Дніпропетровській області. У Дніпрі Глава держави представить новопризначеного голову Дніпропетровської обласної державної адміністрації", - повідомили в ОПУ.
Також Президент ознайомиться з виконаними роботами з реконструкції автодорожнього мосту № 2.
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Крім того, Володимир Зеленський візьме участь у відкритті турніру "Найсильніша людина України – 2019" та ознайомиться з результатами робіт з капітального ремонту елементів благоустрою скверу "Прибережний".
Нагадаємо, 13 вересня Кабінет міністрів підтримав проект указу Президента про призначення Олександра Бондаренка головою Дніпропетровської ОДА.