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Зеленський сьогодні представить голову Дніпропетровської ОДА

Зеленський сьогодні представить голову Дніпропетровської ОДА

Київ • УНН

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КИЇВ. 14 вересня. УНН. Президент України Володимир Зеленський у суботу, 14 вересня, відвідає Дніпро, де представить голову Дніпропетровської обласної державної адміністрації. Про це УНН повідомили у пресслужбі Офісу Президента.

"У суботу, 14 вересня, Президент України Володимир Зеленський перебуватиме з робочою поїздкою у Дніпропетровській області. У Дніпрі Глава держави представить новопризначеного голову Дніпропетровської обласної державної адміністрації", - повідомили в ОПУ.

Також Президент ознайомиться з виконаними роботами з реконструкції автодорожнього мосту № 2.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Чиновників мерії запідозрили у розкраданнях на ремонті Нового мосту у Дніпрі

Крім того, Володимир Зеленський візьме участь у відкритті турніру "Найсильніша людина України – 2019" та ознайомиться з результатами робіт з капітального ремонту елементів благоустрою скверу "Прибережний".

Нагадаємо, 13 вересня Кабінет міністрів підтримав проект указу Президента про призначення Олександра Бондаренка головою Дніпропетровської ОДА.

Українські Національні Новини

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