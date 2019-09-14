Зеленский сегодня представит главу Днепропетровской ОГА
Киев • УНН
КИЕВ. 14 сентября. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский в субботу, 14 сентября, посетит Днепр, где представит председателя Днепропетровской областной государственной администрации. Об этом УНН сообщили в пресс-службе Офиса Президента.
"В субботу, 14 сентября, Президент Украины Владимир Зеленский будет находиться с рабочей поездкой в Днепропетровской области. В Днепре Глава государства представит нового председателя Днепропетровской областной государственной администрации", - сообщили в ОПУ.
Также Президент ознакомится с выполненными работами по реконструкции автодорожного моста № 2.
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Кроме того, Владимир Зеленский примет участие в открытии турнира "Самый сильный человек Украины - 2019" и ознакомится с результатами работ по капитальному ремонту элементов благоустройства сквера "Прибрежный".
Напомним, 13 сентября Кабинет министров поддержал проект указа Президента о назначении Александра Бондаренко главой Днепропетровской ОГА.