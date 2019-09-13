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Чиновників мерії запідозрили у розкраданнях на ремонті Нового мосту у Дніпрі

Чиновників мерії запідозрили у розкраданнях на ремонті Нового мосту у Дніпрі

Київ • УНН

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КИЇВ. 13 вересня. УНН. У Дніпрі посадовці міської ради та підприємства-підрядника підозрюються у розкраданні 29,5 млн грн бюджетних коштів під час здійснення ремонту Нового мосту. Про це повідомив начальник відділу прокуратури Дніпропетровської області Ігор Голубинський, повідомили УНН у пресслужбі прокуратури області.

"Сьогодні, 13 вересня, в рамках кримінального провадження за фактом привласнення бюджетних коштів в особливо великих розмірах (ч.5 ст.191 КК України) правоохоронними органами проведено низку обшуків у приміщеннях Дніпровської міської ради та товариства з обмеженою відповідальністю, яке здійснювало капітальний ремонту Нового мосту у місті Дніпро", - повідомили у прокуратурі.

За даними прокуратури, "встановлено коло, підозрюваних у скоєнні вказаного злочину, а саме: заступник міського голови, двоє начальників управлінь міської ради, особа, яка здійснює технічний нагляд, а також засновник, директор та начальник дільниці підприємства-підрядника".

"Під час досудового розслідування встановлено, що у період з 2018-2019 років переможцем тендерів на проведення капітального ремонту Нового мосту у місті Дніпрі на суму понад 376 млн грн було визнано ТОВ "Підприємство МАСТ-БУД". Проте під час виконання ремонтних робіт підприємство допустило низку порушень", - відзначили у відомстві.

Так, за результатами комплексної будівельно-технічної, товарознавчої та судово-економічної експертизи, за даними прокуратури, "зразки бетону, відібрані на мосту, не відповідають класу бетону, зазначеному в проектній документації, встановлені металоконструкції також не відповідають проекту, крім того, завищена вартість будівельних матеріалів".

"Завідомо неправдиві відомості щодо фактичного обсягу виконаних робіт та їх вартості у подальшому були внесені до актів виконаних робіт та підписані посадовцями міської ради. Таким чином, вступивши у злочинну змову, посадовці Дніпровської міськради та товариства з обмеженою відповідальністю спричинили державі збитки у 29,5 млн грн. Наразі їм повідомлено про підозру у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України та вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою", - йдеться у повідомленні.

Як зазначив заступник начальника Управління захисту економіки в області Володимир Лавренчук, наразі слідчі дії тривають, будуть проводитись додаткові експертизи та встановлюватись причетність до вказаного злочину інших осіб.

Нагадаємо, ремонтувати Новий міст у Дніпрі почали 1 березня 2017 року.

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