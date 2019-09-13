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Чиновников мэрии заподозрили в хищениях на ремонте Нового моста в Днепре

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КИЕВ. 13 сентября. УНН. В Днепре должностные лица городского совета и предприятия-подрядчика подозреваются в хищении 29,5 млн грн бюджетных средств при осуществлении ремонта Нового моста. Об этом сообщил начальник отдела прокуратуры Днепропетровской области Игорь Голубинский, сообщили УНН в пресс-службе прокуратуры области.

"Сегодня, 13 сентября, в рамках уголовного производства по факту присвоения бюджетных средств в особо крупных размерах (ч.5 ст.191 УК Украины) правоохранительными органами проведен ряд обысков в помещениях Днепровского городского совета и общества с ограниченной ответственностью, которое осуществляло капитальный ремонт Нового моста в городе Днепр", - сообщили в прокуратуре.

По данным прокуратуры, "установлен круг подозреваемых в совершении указанного преступления, а именно: заместитель городского головы, два начальника управлений городского совета, лицо, осуществляющее технический надзор, а также основатель, директор и начальник участка предприятия-подрядчика".

"Во время досудебного расследования установлено, что в период с 2018-2019 годов победителем тендеров на проведение капитального ремонта Нового моста в городе Днепре на сумму более 376 млн грн было признано ООО "Предприятие МАСТ-БУД". Однако во время выполнения ремонтных работ предприятие допустило ряд нарушений", - отметили в ведомстве.

Так, по результатам комплексной строительно-технической, товароведческой и судебно-экономической экспертизы, по данным прокуратуры, "образцы бетона, отобранные на мосту, не соответствуют классу бетона, указанному в проектной документации, установленные металлоконструкции также не соответствуют проекту, кроме того, завышена стоимость строительных материалов".

"Заведомо ложные сведения о фактическом объеме выполненных работ и их стоимости в дальнейшем были внесены в акты выполненных работ и подписанные должностными лицами городского совета. Таким образом, вступив в преступный сговор, чиновники Днепровского горсовета и общества с ограниченной ответственностью нанесли государству ущерб в 29,5 млн грн. Сейчас им сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч.5 ст.191 УК Украины и решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей", - говорится в сообщении.

Как отметил заместитель начальника Управления защиты экономики в области Владимир Лавренчук, на данный момент следственные действия продолжаются, будут проводиться дополнительные экспертизы и устанавливаться причастность к указанному преступлению других лиц.

Напомним, ремонтировать Новый мост в Днепре начали 1 марта 2017 года.

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