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У мерії Дніпра пройшли обшуки

У мерії Дніпра пройшли обшуки

Київ • УНН

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КИЇВ. 13 вересня. УНН. У Дніпровській мерії пройшли обшуки. Про це на своїй сторінці у Facebook написав мер міста Борис Філатов, повідомляє УНН.

“Правоохоронці були в мерії. Поводилися коректно. Служби співпрацюють зі слідством. Якщо хтось винен — відповість за законом. А якщо це політичне замовлення нечистоплотних олігархів (а схоже на це), то це теж стане ясно зовсім скоро. Працюємо. Нерви і здоров’я в порядку”, — пише Філатов.

Нагадуємо, що обшуки пройшли в “Укроборонпромі”, в “Укргазвидобуванні”, та у ПриватБанку.

Мер також зазначив, що чекає Президента України Володимира Зеленського завтра у Дніпрі на святкування Дня міста.

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