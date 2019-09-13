У мерії Дніпра пройшли обшуки
Київ • УНН
КИЇВ. 13 вересня. УНН. У Дніпровській мерії пройшли обшуки. Про це на своїй сторінці у Facebook написав мер міста Борис Філатов, повідомляє УНН.
“Правоохоронці були в мерії. Поводилися коректно. Служби співпрацюють зі слідством. Якщо хтось винен — відповість за законом. А якщо це політичне замовлення нечистоплотних олігархів (а схоже на це), то це теж стане ясно зовсім скоро. Працюємо. Нерви і здоров’я в порядку”, — пише Філатов.
Нагадуємо, що обшуки пройшли в “Укроборонпромі”, в “Укргазвидобуванні”, та у ПриватБанку.
Мер також зазначив, що чекає Президента України Володимира Зеленського завтра у Дніпрі на святкування Дня міста.