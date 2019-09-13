В мэрии Днепра прошли обыски
Киев • УНН
КИЕВ. 13 сентября. УНН. В Днепровской мэрии прошли обыски. Об этом на своей странице в Facebook написал мэр города Борис Филатов, сообщает УНН.
“Правоохранители были в мэрии. Вели себя корректно. Службы сотрудничают со следствием. Если кто-то виноват — ответит по закону. А если это политический заказ нечистоплотных олигархов (а похоже на это), то это тоже станет ясно совсем скоро. Работаем. Нервы и здоровье в порядке”, — пишет Филатов.
Напоминаем, что обыски прошли в “Укроборонпроме”, в “Укргаздобыче”, и в ПриватБанке.
Мэр также отметил, что ждет Президента Украины Владимира Зеленского завтра в Днепре на празднование Дня города.