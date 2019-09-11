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У ПриватБанку розповіли про деталі обшуків

У ПриватБанку розповіли про деталі обшуків

Київ • УНН

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КИЇВ. 11 вересня. УНН. У Дніпрі о 12:00 група невідомих осіб за підтримки спецназу поліції прибула в головний офіс Приватбанку для проведення обшуку за визначенням Жовтневого районного суду міста Дніпра. Про це УНН повідомили у пресслужбі ПриватБанку.

“Ухвала суду було видано в понеділок 09.09.2019, підставою для визначення стало нібито перевищення посадовими особами банку своїх повноважень при укладанні договорів з провідними міжнародними та українськими рекрутинговими, консалтинговими та юридичними компаніями”, — зазначили у пресслужбі.

У пресслужбі також зазначили, що: “Викликає стурбованість, що під обгрунтуванням нібито „незаконності“ залучення рекрутингових компаній, районний відділ поліції, поліція області та прокуратура намагаються вилучити і отримати доступ до всіх документів, пов’язаними з юридичним захистом банку”.

“Звертаємо увагу, що ПриватБанк здійснює свою діяльність у відповідності до законодавства України і співпрацює з правоохоронними органами, в тому числі своєчасно надає документи за рішенням судів. Проведення оперативних заходів щодо примусової виїмки декількох документів з залученням невиправданого кількість спецназу поліції і невідомих осіб банк розцінює як тиск та перешкоджання нормальній роботі офісу”, — додали у пресслужбі.

Нагадаємо, сьогодні у Приват Банку почалися обшуки.

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