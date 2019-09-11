В ПриватБанке рассказали о деталях обысков
Киев • УНН
КИЕВ. 11 сентября. УНН. В Днепре в 12:00 группа неизвестных лиц при поддержке спецназа полиции прибыла в главный офис ПриватБанка для проведения обыска по определению Октябрьского районного суда города Днепра. Об этом сообщили УНН в пресс-службе ПриватБанка.
“Постановление суда было выдано в понедельник 09.09.2019, основанием для определения стало якобы превышение должностными лицами банка своих полномочий при заключении договоров с ведущими международными и украинскими рекрутинговыми, консалтинговыми и юридическими компаниями”, — отметили в пресс-службе.
В пресс-службе также отметили, что: “Вызывает обеспокоенность, что под обоснованием якобы „незаконности“ привлечение рекрутинговых компаний, районный отдел полиции, полиция области и прокуратура пытаются изъять и получить доступ ко всем документам, связанным с юридической защитой банка”.
“Обращаем внимание, что ПриватБанк осуществляет свою деятельность в соответствии с законодательством Украины и сотрудничает с правоохранительными органами, в том числе своевременно предоставляет документы по решению судов. Проведение оперативных мероприятий по принудительной выемки нескольких документов с привлечением неоправданного количество спецназа полиции и неизвестных банк расценивает как давление и препятствование нормальной работе офиса”, — добавили в пресс служба.
Напомним, сегодня в Приват Банке начались обыски.