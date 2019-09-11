У ПриватБанку обшуки
Київ • УНН
КИЇВ. 11 вересня. УНН. У ПриватБанку в Дніпрі відбуваються обшуки, повідомляє УНН з посиланням на неофіційні джерела.
Наразі деталі слідчих дій, які відбуваються в фінустанові, не відомі. Не відомо, хто саме з правоохоронних органів проводить обшуки.
У прес-службі банку пообіцяли офіційне повідомлення щодо ситуації надати найближчим часом.
Нагадаємо, у 2017 році НАБУ повідомляло про понад 50 проведених обшуків у справі ПриватБанку.
Як повідомляв УНН, ПриватБанк наприкінці 2016 року перейшов у стовідсоткову власність держави.
Генеральна прокуратура України тоді відкрила кримінальне провадження стосовно колишніх співробітників ПриватБанку щодо доведення банку до неплатоспроможності.