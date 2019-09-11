В ПриватБанке обыски
Киев • УНН
КИЕВ. 11 сентября. УНН. В ПриватБанке в Днепре происходят обыски, сообщает УНН со ссылкой на неофициальные источники.
Сейчас детали следственных действий, которые происходят в финучреждении, не известны. Неизвестно, кто именно из правоохранительных органов проводит обыски.
В пресс-службе банка пообещали официальное сообщение о ситуации предоставить в ближайшее время.
Напомним, в 2017 году НАБУ сообщало о более 50 проведенных обысков по делу ПриватБанка.
Как сообщал УНН, ПриватБанк в конце 2016 года перешел в стопроцентную собственность государства.
Генеральная прокуратура Украины тогда открыла уголовное производство в отношении бывших сотрудников ПриватБанка по доведению банка до неплатежеспособности.