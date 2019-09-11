В ПриватБанке обыски

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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 107151 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 119677 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 111284 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

Эксклюзив
НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 117477 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 123560 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 150025 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 149833 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 140633 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 192614 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

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В ПриватБанке обыски

В ПриватБанке обыски

Киев  •  УНН

 • 12585 просмотра

КИЕВ. 11 сентября. УНН. В ПриватБанке в Днепре происходят обыски, сообщает УНН со ссылкой на неофициальные источники.

Сейчас детали следственных действий, которые происходят в финучреждении, не известны. Неизвестно, кто именно из правоохранительных органов проводит обыски.

В пресс-службе банка пообещали официальное сообщение о ситуации предоставить в ближайшее время.

Напомним, в 2017 году НАБУ сообщало о более 50 проведенных обысков по делу ПриватБанка.

Как сообщал УНН, ПриватБанк в конце 2016 года перешел в стопроцентную собственность государства.

Генеральная прокуратура Украины тогда открыла уголовное производство в отношении бывших сотрудников ПриватБанка по доведению банка до неплатежеспособности.

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