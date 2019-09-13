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Кабмін підтримав кандидатуру від Зеленського на ще одного голову ОДА

Кабмін підтримав кандидатуру від Зеленського на ще одного голову ОДА

Київ • УНН

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КИЇВ. 13 вересня. УНН. Кабінет міністрів на сьогоднішньому засіданні підтримав проект указу Президента України Володимира Зеленського про призначення Олександра Бондаренка головою Дніпропетровської обласної державної адміністрації. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу уряду.

"Сьогодні, 13 вересня, Кабінет міністрів України на своєму засіданні підтримав проект Указу Президента про призначення Бондаренка Олександра Вікторовича головою Дніпропетровської ОДА", - йдеться у повідомленні.

Уряд, як зазначається, також погодив призначення Ігоря Мороза першим заступником голови Донецької ОДА та Юрія Холода – заступником голови Львівської ОДА.

Додамо, згідно з декларацією Бондаренка, він - бізнесмен. Його дружина - Регіна - має громадянство Росії.

Нагадаємо, 10 вересня Зеленський представив нового голову Рівненської ОДА.

Українські Національні Новини

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