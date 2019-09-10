Зеленський представив нового голову Рівненської ОДА
Київ • УНН
КИЇВ. 10 вересня. УНН. Новим головою Рівненської облдержадміністрації став Віталій Коваль. Про це заявив Президент України Володимир Зеленський під час візиту до Острогу Рівненської області, передає кореспондент УНН.
“Я хочу привітати Віталя Коваля, хочу, щоб громадськість звернула увагу і щоб ви спілкувались із молоддю. Це не посада — це можливість показати, хто ви є, і можливість зробити щось для Рівненщини”, — зазначив Зеленський.
При цьому він додав, що серед перших завданням нового чиновника стане поліпшення мобільного зв’язку в області, а також вирішення проблеми відтоку молоді через створення робочих місць, вирішити проблему з незаконним видобутком бурштину. Також він попередив власників “тіньових” АЗС про необхідність виходу з тіні.
Нагадаємо, 21 серпня Кабінет міністрів України погодив кандидатури, запропоновані Президентом Володимиром Зеленським, на посади голів облдержадміністрацій у трьох областях: Вінницькій, Запорізькій і Рівненській.