Уряд погодив кандидатури очільників трьох ОДА
Київ • УНН
КИЇВ. 21 серпня. УНН. Кабінет міністрів України погодив кандидатури, запропоновані Президентом Володимиром Зеленським, на посади голів облдержадміністрацій у трьох областях: Вінницькій, Запорізькій і Рівненській. Про це повідомив представник Президента в Кабінеті міністрів Андрій Герус після засідання уряду, передає УНН.
"Погодили всіх трьох", - сказав Герус.
Так, на посаду голови Вінницької ОДА буде призначений Владислав Скальський, на посаду голови Запорізької ОДА - Віталій Туринок, а на посаду голови Рівненської ОДА - Віталій Коваль.
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Раніше УНН повідомляв, що Зеленський вніс на розгляд Кабінету міністра подання про призначення ще трьох голів обласних державних адміністрацій.