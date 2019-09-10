Зеленский представил нового председателя Ровенской ОГА
Киев • УНН
КИЕВ. 10 сентября. УНН. Новым председателем Ровенской облгосадминистрации стал Виталий Коваль. Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский во время визита в Острог Ровенской области, передает корреспондент УНН.
“Я хочу поздравить Виталия Коваля, хочу, чтобы общественность обратила внимание и чтобы вы общались с молодежью. Это не должность — это возможность показать, кто вы есть, и возможность сделать что-то для Ровенщины”, — отметил Зеленский.
При этом он добавил, что среди первых задачей нового чиновника станет улучшение мобильной связи в области, а также решение проблемы оттока молодежи через создание рабочих мест, решить проблему с незаконной добычей янтаря. Также он предупредил владельцев “теневых” АЗС о необходимости выхода из тени.
Напомним, 21 августа Кабинет министров Украины согласовал кандидатуры, предложенные Президентом Владимиром Зеленским, на должности губернаторов в трех областях: Винницкой, Запорожской и Ровенской.