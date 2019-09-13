Кабмин поддержал кандидатуру от Зеленского на еще одного главу ОГА

"Сегодня, 13 сентября, Кабинет министров Украины на своем заседании поддержал проект Указа Президента о назначении Бондаренко Александра Викторовича председателем Днепропетровской ОГА", - говорится в сообщении.

Правительство, как отмечается, также согласовало назначение Игоря Мороза первым заместителем председателя Донецкой ОГА и Юрия Холода - заместителем председателя Львовской ОГА.

Добавим, согласно декларации Бондаренко, он - бизнесмен. Его жена - Регина - имеет гражданство России.

Напомним, 10 сентября Зеленский представил нового председателя Ровенской ОГА.