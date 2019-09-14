Зеленский назначил Бондаренко главой Днепропетровской ОГА

КИЕВ. 14 сентября. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о назначении Александра Бондаренко председателем Днепропетровской областной государственной администрации. Соответствующий указ №694/2019 от 13 сентября опубликован на сайте Главы государства, передает УНН.