Зеленский назначил Бондаренко главой Днепропетровской ОГА
Киев • УНН
КИЕВ. 14 сентября. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о назначении Александра Бондаренко председателем Днепропетровской областной государственной администрации. Соответствующий указ №694/2019 от 13 сентября опубликован на сайте Главы государства, передает УНН.
"Назначить Бондаренко Александра Викторовича председателем Днепропетровской областной государственной администрации", - говорится в тексте документа.
Предварительно Президент другим указом - №693/2019 от 13 сентября - освободил Дмитрия Батуру от временного исполнения обязанностей председателя Днепропетровской областной государственной администрации.
Добавим, Зеленский 14 сентября представит председателя Днепропетровской ОГА.
Напомним, 13 сентября Кабинет министров поддержал проект указа Президента о назначении Александра Бондаренко председателем Днепропетровской ОГА.
Добавим, согласно декларации Бондаренко, он - бизнесмен. Его жена - Регина - имеет гражданство России.