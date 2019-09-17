Двум заместителям руководителя Офиса Президента объявлен выговор

Основанием стало ненадлежащее исполнение обязанностей во время визита Президента Украины в Днепропетровской области.

"За ненадлежащее исполнение должностных обязанностей, в частности, по результатам рабочей поездки Президента Украины В.Зеленского в Днепропетровскую область, объявить выговор:

Трофимову Сергею Владимировичу - первому заместителю Руководителя Офиса Президента Украины;

Тимошенку Кириллу Владленович - Заместителю Руководителя Офиса Президента Украины", - говорится в документе.

Напомним, с рабочей поездкой в Днепропетровской области Президент Зеленский был 14 сентября. Во время визита он также представил нового главу местной областной государственной администрации.