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Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
10:59 • 11878 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
09:55 • 43639 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
08:59 • 63637 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

Эксклюзив
"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
08:31 • 76236 просмотра

"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

Эксклюзив
Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам
07:12 • 89001 просмотра

Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой
3 марта, 21:00 • 112400 просмотра

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине
3 марта, 20:50 • 114146 просмотра

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине

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"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта
3 марта, 15:41 • 126210 просмотра

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Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта
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Зеленский назначил главой Сумской ОГА Василия Хому

Зеленский назначил главой Сумской ОГА Василия Хому

Киев  •  УНН

 • 13096 просмотра

КИЕВ. 23 ноября. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский назначил Василия Хому председателем Сумской областной государственной администрации. Соответствующий указ № 509/2020 Глава государства подписал 23 ноября 2020, передает УНН со ссылкой на Офис Президента.

"Назначить Хому Василия Васильевича председателем Сумской областной государственной администрации", - говорится в документе.

Справка. Василий Хома родился в 1966 году. Имеет высшее образование. В 1994 году окончил с отличием Харьковский юридический институт.

Работал на должностях государственной службы, в органах местного самоуправления, а также занимал руководящие должности на предприятиях и в учреждениях. Награжден медалью "Защитнику Отечества" и орденом "За заслуги" III степени. Имеет почетное звание "Заслуженный юрист Украины".

Напомним, ранее правительство заслушало и утвердило назначение глав трех ОГА.

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