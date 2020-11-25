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Уряд погодив звільнення голів Харківської та Закарпатської ОДА

Київ • УНН

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КИЇВ. 25 листопада. УНН. Кабінет Міністрів України на сьогоднішньому засіданні погодив звільнення голови Харківської ОДА Олексія Кучера та голови Закарпатської ОДА Олексія Петрова. Про це повідомив представник Кабміну у Верховній Раді, народний депутат Василь Мокан у Telegram, передає УНН.

“Погодити (проекти Указів Президента України по місцевих державних адміністраціях): звільнення Петрова Олексія Геннадійовича — з посади голови Закарпатської ОДА (за угодою сторін), призначення Полоскова Анатолія Олександровича — головою Закарпатської ОДА. Звільнення Кучера Олексія Володимировича — з посади голови Харківської ОДА, призначення Тимчук Айни Леонідівни — головою Харківської ОДА”, — зазначив він.

Нагадаємо, в Офісі Президента України хочуть звільнити Владислава Криклія з посади міністра інфраструктури, а також міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Ігора Петрашко та міністра фінансів Сергія Марченко.

Українські Національні Новини

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