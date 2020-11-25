Уряд погодив звільнення голів Харківської та Закарпатської ОДА

“Погодити (проекти Указів Президента України по місцевих державних адміністраціях): звільнення Петрова Олексія Геннадійовича — з посади голови Закарпатської ОДА (за угодою сторін), призначення Полоскова Анатолія Олександровича — головою Закарпатської ОДА. Звільнення Кучера Олексія Володимировича — з посади голови Харківської ОДА, призначення Тимчук Айни Леонідівни — головою Харківської ОДА”, — зазначив він.

Нагадаємо, в Офісі Президента України хочуть звільнити Владислава Криклія з посади міністра інфраструктури, а також міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Ігора Петрашко та міністра фінансів Сергія Марченко.