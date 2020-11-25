Правительство согласовало увольнение глав Харьковской и Закарпатской ОГА

“Согласовать (проекты Указов Президента Украины по местных государственных администрациях): увольнение Петрова Алексея Геннадиевича — с должности главы Закарпатской ОГА (по соглашению сторон), назначение Полоскова Анатолия Александровича — председателем Закарпатской ОГА. Увольнение Кучера Алексея Владимировича — с должности председателя Харьковской ОГА, назначение Тимчук Айны Леонидовны — председателем Харьковской ОГА”, — отметил он.

Напомним, в Офисе Президента Украины хотят освободить Владислава Криклия с должности министра инфраструктуры, а также министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игоря Петрашко и министра финансов Сергея Марченко.