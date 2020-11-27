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Посли країн Вишеградської групи на початку грудня відвідають Донбас

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КИЇВ. 27 листопада. УНН. Посол Бартош Ціхоцький разом із рештою послів країн Вишеградської групи в Україні, Іштваном Ійдярто, Угорщина, Радеком Матулою, Чехія, та Мареком Шафіном, Словаччина, відвідають Донецьку та Луганську області 3-4 грудня цього року. Про це УНН повідомили у пресслужбі Посольства Республіки Польща в Києві

Як повідомили у посольстві, метою візиту є, серед іншого, передача допомоги для боротьи з коронавірусом місцевим лікарням та ознайомлення з поточною ситуацією у військовій та природній безпеці.

“Програма поїздки включає зустрічі з представниками обласної та міської влади, пожертвування медичного обладнання амбулаторії в Донецькій області придбаного в рамках програми Польська допомога, а також відвідування Донбаського педагогічного університету в Слов’янську, Луганської кардіологічної лікарні, Луганської дитячої навчальної лікарні на КПВВ „Золоте“ та „Щастя“ на лінії зіткнення, візит у польському представництві УВКБ ООН в Україні та представництві ОБСЄ у Сєвєродонецьку”, — йдеться у повідомленні.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Україна посилить взаємодію з Вишеградською групою - Зеленський

3 грудня заплановані також прес-конференції після зустрічей з головою Луганської обласної державної адміністрації у Сєвєродонецьку, відвідувань Луганської кардіологічної лікарні та Луганської дитячої лікарні.

1-2 грудня посол Ціхоцький реалізує на Донбасі індивідуальну програму: відвідає польські організації та партнерів польських проектів розвитку та гуманітарних проектів.

Раніше посли ФРН та Франції привітали відкриття КПВВ "Щастя".

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