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Посли ФРН та Франції привітали відкриття КПВВ "Щастя"

Посли ФРН та Франції привітали відкриття КПВВ "Щастя"

Київ • УНН

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КИЇВ. 7 листопада. УНН. Посли Німеччини і Франції в Україні привітали відкриття КПВВ "Щастя" на лінії розмежування на Донбасі. Вони назвали це одним з результатів реалізації домовленостей "Нормандське четвірки" в грудні 2019 року в Парижі, передає УНН із посиланням на допис послів у Twitter.

“КПВВ „Щастя“: один з конкретних результатів останнього саміту „Нормандське четвірки“. Дуже сучасний і привабливий! Я сподіваюся, що багато людей з непідконтрольних територій скоро можуть використовуватися цими послугами! Важливий крок у боротьбі за серце людей!”, — написала в п’ятницю в Twitter посол Німеччини в Україні Анка Фельдхузен.

“Радий бути сьогодні разом з Володимиром Зеленським на КПВВ „Щастя“ на лінії розмежування на Донбасі. Запрацює вже 10/11. Чи полегшить повсякденне життя людей. Вітаю з цією роботою. Реалізація одного з рішень „Нормандського“ саміту в Парижі. Браво Україна”, — зазначив у свою чергу в Twitter посол Франції в Україні Етьєн де Понсен.

Раніше президент Володимир Зеленський разом з представниками дипмісій оглянув новий контрольний пункт в’їзду-виїзду (КПВВ) “Щастя” на лінії розмежування на Донбасі, який почне роботу 10 листопада. В цей день також буде відкритий КПВВ “Золоте”.

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