Посли ФРН та Франції привітали відкриття КПВВ "Щастя"

“КПВВ „Щастя“: один з конкретних результатів останнього саміту „Нормандське четвірки“. Дуже сучасний і привабливий! Я сподіваюся, що багато людей з непідконтрольних територій скоро можуть використовуватися цими послугами! Важливий крок у боротьбі за серце людей!”, — написала в п’ятницю в Twitter посол Німеччини в Україні Анка Фельдхузен.

“Радий бути сьогодні разом з Володимиром Зеленським на КПВВ „Щастя“ на лінії розмежування на Донбасі. Запрацює вже 10/11. Чи полегшить повсякденне життя людей. Вітаю з цією роботою. Реалізація одного з рішень „Нормандського“ саміту в Парижі. Браво Україна”, — зазначив у свою чергу в Twitter посол Франції в Україні Етьєн де Понсен.

Раніше президент Володимир Зеленський разом з представниками дипмісій оглянув новий контрольний пункт в’їзду-виїзду (КПВВ) “Щастя” на лінії розмежування на Донбасі, який почне роботу 10 листопада. В цей день також буде відкритий КПВВ “Золоте”.