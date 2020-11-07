Посли ФРН та Франції привітали відкриття КПВВ "Щастя"
Київ • УНН
КИЇВ. 7 листопада. УНН. Посли Німеччини і Франції в Україні привітали відкриття КПВВ "Щастя" на лінії розмежування на Донбасі. Вони назвали це одним з результатів реалізації домовленостей "Нормандське четвірки" в грудні 2019 року в Парижі, передає УНН із посиланням на допис послів у Twitter.
“КПВВ „Щастя“: один з конкретних результатів останнього саміту „Нормандське четвірки“. Дуже сучасний і привабливий! Я сподіваюся, що багато людей з непідконтрольних територій скоро можуть використовуватися цими послугами! Важливий крок у боротьбі за серце людей!”, — написала в п’ятницю в Twitter посол Німеччини в Україні Анка Фельдхузен.
“Радий бути сьогодні разом з Володимиром Зеленським на КПВВ „Щастя“ на лінії розмежування на Донбасі. Запрацює вже 10/11. Чи полегшить повсякденне життя людей. Вітаю з цією роботою. Реалізація одного з рішень „Нормандського“ саміту в Парижі. Браво Україна”, — зазначив у свою чергу в Twitter посол Франції в Україні Етьєн де Понсен.
Раніше президент Володимир Зеленський разом з представниками дипмісій оглянув новий контрольний пункт в’їзду-виїзду (КПВВ) “Щастя” на лінії розмежування на Донбасі, який почне роботу 10 листопада. В цей день також буде відкритий КПВВ “Золоте”.