Послы ФРГ и Франции поздравили открытие КПВВ "Счастье"
Киев • УНН
КИЕВ. 7 ноября. УНН. Послы Германии и Франции в Украине поздравили открытие КПВВ "Счастье" на линии разграничения в Донбассе. Они назвали это одним из результатов реализации договоренностей "Нормандское четверки" в декабре 2019 года в Париже, передает УНН со ссылкой на сообщение послов в Twitter.
“КПВВ „Счастье“: один из конкретных результатов последнего саммита „Нормандское четверки“. Очень современный и привлекательный! Я надеюсь, что многие люди с неподконтрольных территорий скоро могут использоваться этими услугами! Важный шаг в борьбе за сердце людей!”, — написала в пятницу в Twitter посол Германии в Украине Анка Фельдхузен.
“Рад быть сегодня вместе с Владимиром Зеленским на КПВВ „Счастье“ на линии разграничения на Донбассе. Заработает уже 10/11. Облегчит повседневную жизнь людей. Поздравляю с этой работой. Реализация одного из решений „Нормандского“ саммита в Париже. Браво Украина”, — отметил в свою очередь в Twitter посол Франции в Украине Этьен де Понсен.
Ранее президент Владимир Зеленский вместе с представителями дипмиссий осмотрел новый контрольный пункт въезда-выезда (КПВВ) “Счастье” на линии разграничения в Донбассе, который начнет работу 10 ноября. В этот день также будет открыт КПВВ “Золотое”.