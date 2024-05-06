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У "Покоління V" обіцяють не перегравати роль зірки серіалу після його трагічної загибелі

У "Покоління V" обіцяють не перегравати роль зірки серіалу після його трагічної загибелі

Київ • УНН

 • 110398 перегляди

Продюсери серіалу «Покоління V» на Prime Video не будуть перегравати роль Ченса Пердомо після його трагічної загибелі, натомість перероблять сюжетні лінії другого сезону, щоб вшанувати його пам'ять і спадщину.

Продюсери серіалу "Покоління V" (Gen V) на Prime Video ясно дали зрозуміти, що не мають намірів заміняти актора Ченса Пердомо після його передчасної смерті, пише УНН з посиланням на HuffPost.

Деталі

У неділю продюсери поділилися заявою на X про те, що вони не замінятимуть Пердомо, який загинув в аварії на мотоциклі 30 березня. Йому було 27 років.

"Оскільки ми продовжуємо переживати трагічну втрату Ченса Пердомо, кожен у "Поколінні V" сповнений рішучості знайти найкращий спосіб віддати шану його пам'яті", - ідеться у заяві.

"Ми не запрошуватимемо на роль іншу людину, тому що ніхто не зможе замінити Ченса. Натомість ми знайшли час і простір, щоб переробити сюжетні лінії другого сезону, коли ми розпочнемо виробництво у травні", - вказали продюсери

"Цього сезону ми будемо шанувати Ченса та його спадщину", - ідеться у заяві.

У "Поколінні V", спінофі "Хлопаків" (The Boys), Пердомо зіграв улюбленця фанатів Андре Андерсона, супергероя-початківця з Університету Годолкіна, який може керувати магнетизмом і магнітними полями своїми руками. Він також був відомий своєю роллю Емброуза Спеллмана в серіалі жахів Netflix "Моторошні пригоди Сабріни" (Chilling Adventures of Sabrina).

У попередній спільній заяві після його смерті актори "Покоління V" оплакували смерть Пердомо.

Доповнення

"Покоління V" дебютувало у вересні 2023 року і було продовжено на другий сезон у жовтні. Перший сезон шоу зараз транслюється на Prime Video.

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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