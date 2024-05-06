У "Покоління V" обіцяють не перегравати роль зірки серіалу після його трагічної загибелі
Київ • УНН
Продюсери серіалу «Покоління V» на Prime Video не будуть перегравати роль Ченса Пердомо після його трагічної загибелі, натомість перероблять сюжетні лінії другого сезону, щоб вшанувати його пам'ять і спадщину.
Продюсери серіалу "Покоління V" (Gen V) на Prime Video ясно дали зрозуміти, що не мають намірів заміняти актора Ченса Пердомо після його передчасної смерті, пише УНН з посиланням на HuffPost.
Деталі
У неділю продюсери поділилися заявою на X про те, що вони не замінятимуть Пердомо, який загинув в аварії на мотоциклі 30 березня. Йому було 27 років.
"Оскільки ми продовжуємо переживати трагічну втрату Ченса Пердомо, кожен у "Поколінні V" сповнений рішучості знайти найкращий спосіб віддати шану його пам'яті", - ідеться у заяві.
"Ми не запрошуватимемо на роль іншу людину, тому що ніхто не зможе замінити Ченса. Натомість ми знайшли час і простір, щоб переробити сюжетні лінії другого сезону, коли ми розпочнемо виробництво у травні", - вказали продюсери
"Цього сезону ми будемо шанувати Ченса та його спадщину", - ідеться у заяві.
У "Поколінні V", спінофі "Хлопаків" (The Boys), Пердомо зіграв улюбленця фанатів Андре Андерсона, супергероя-початківця з Університету Годолкіна, який може керувати магнетизмом і магнітними полями своїми руками. Він також був відомий своєю роллю Емброуза Спеллмана в серіалі жахів Netflix "Моторошні пригоди Сабріни" (Chilling Adventures of Sabrina).
У попередній спільній заяві після його смерті актори "Покоління V" оплакували смерть Пердомо.
Доповнення
"Покоління V" дебютувало у вересні 2023 року і було продовжено на другий сезон у жовтні. Перший сезон шоу зараз транслюється на Prime Video.