В "Поколении V" обещают не переигрывать роль звезды сериала после его трагической гибели

Продюсеры сериала "Поколение V" (Gen V) на Prime Video ясно дали понять, что не намерены заменять актера Ченса Пердомо после его преждевременной смерти, пишет УНН со ссылкой на HuffPost.

Детали

В воскресенье продюсеры поделились заявлением на X о том, что они не будут заменять Пердомо, который погиб в аварии на мотоцикле 30 марта. Ему было 27 лет.

"Поскольку мы продолжаем переживать трагическую потерю Ченса Пердомо, каждый в "Поколении V" полон решимости найти лучший способ отдать дань его памяти", - говорится в заявлении.

"Мы не будем приглашать на роль другого человека, потому что никто не сможет заменить Ченса. Вместо этого мы нашли время и пространство, чтобы переделать сюжетные линии второго сезона, когда мы начнем производство в мае", - указали продюсеры

"В этом сезоне мы будем уважать Ченса и его наследие", - говорится в заявлении.

В "Поколении V", спин-оффе "Пацанов" (The Boys), Пердомо сыграл любимца фанатов Андре Андерсона, начинающего супергероя из Университета Годолкина, который может управлять магнетизмом и магнитными полями своими руками. Он также был известен своей ролью Эмброуза Спеллмана в сериале ужасов Netflix "Леденящие душу приключения Сабрины" (Chilling Adventures of Sabrina).

В предыдущем совместном заявлении после его смерти актеры "Поколения V" оплакивали смерть Пердомо.

Дополнение

"Поколение V" дебютировало в сентябре 2023 года и было продлено на второй сезон в октябре. Первый сезон шоу сейчас транслируется на Prime Video.