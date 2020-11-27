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Трамп решил назвать "условие", при котором Байден попадет в Белый дом

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КИЕВ. 27 ноября. УНН. Демократ Джозеф Байден станет президентом США “только в том случае”, если сможет доказать, что его победа на нынешних выборах не была мошеннической. Такую позицию выразил в пятницу действующий руководитель американской администрации республиканец Дональд Трамп на своей странице в Twitter, пишет УНН.

“Байден сможет войти в Белый дом в качестве президента, только если сможет доказать, что его смехотворные „80 млн голосов“ не были получены нелегальным или мошенническим путем”, — написал Трамп. “Если вы посмотрите, что происходило в Детройте, Атланте, Филадельфии и Милуоки — масштабный обман на выборах — то у него (у Байдена) большая проблема, которую нельзя решить!”, — добавил американский лидер.

Вскоре после публикации Twitter пометил запись Трампа как содержащую спорные утверждения о махинациях на выборах.

Напомним, выборы в США прошли 3 ноября. Согласно оценкам ведущих американских СМИ, Байден заручился поддержкой более 270 членов коллегии выборщиков, голоса которых необходимы ему для победы над Трампом.

Biden can only enter the White House as President if he can prove that his ridiculous “80,000,000 votes” were not fraudulently or illegally obtained. When you see what happened in Detroit, Atlanta, Philadelphia & Milwaukee, massive voter fraud, he’s got a big unsolvable problem!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 27, 2020

В понедельник профильное Управление по общим вопросам администрации США фактически признало Байдена избранным президентом и уведомило его в письменной форме о готовности предоставить его команде бюджетные средства, необходимые для начала приема-передачи дел в рамках предстоящего вступления в должность следующего американского лидера. Церемония инаугурации нового президента США состоится 20 января. Тем не менее Трамп не признает поражения и заявляет о намерении обращаться в суды с требованием о проведении пересчета голосов избирателей, поскольку, по его мнению, на выборах имели место многочисленные нарушения со стороны демократов.

В соответствии с последними данными, за Байдена проголосовали более 80 млн избирателей, за Трампа — 73,9 млн.

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