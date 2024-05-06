Актори "Володаря перснів" вшанували пам’ять Бернарда Гілла, виконавця ролі короля Теодена

Представники творчого складу "Володаря перснів" віддали данину пам’яті видатному британському актору Бернарду Гіллу, який помер у віці 79 років. Партнери по фільмах, знятих за класичними фантастичними романами Дж. Р. Р. Толкіна, разом піднялися на сцену, щоб поділитися своїми думками. Про це передає УНН із посиланням на BBC.

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Актори трилогії "Володар перснів" вшанували пам'ять свого партнера по фільму Бернарда Гілла, який помер у віці 79 років. Актор, який зіграв короля Теодена в трилогії Пітера Джексона, помер напередодні, рано вранці у неділю, 5 травня. Партнери Гілла по фільмах, знятих за класичними фантастичними романами Дж. Р. Р. Толкіна, разом піднялися на сцену, щоб поділитися своїми думками щодо його смерті. Елайджа Вуд, Біллі Бойд, Домінік Монаган і Шон Астін, які зіграли чотирьох хоббітів у фільмах, попрощалися зі своїм "смішним, грубим, красивим" другом. Вони повідомили фанатам Comic Con у Ліверпулі, що втратили "члена сім’ї".

Ми любимо його. Він був безстрашним, він був смішним, він був грубим, він був запальним, він був красивим - ідеться у промові.

Бойд, який зіграв Піпіна, розповів про те, як дивився трилогію з Монаганом, сказавши: "Я не думаю, що хтось так чудово сказав слова Толкіна, як Бернард. Те, як він ґрунтував ці слова на реалізмі"

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Найвидатнішою роллю Гілла вважається телевізійна драма BBC 1982 року "Boys from the Blackstuff", де він зіграв Йосера Г’юза, персонажа, якому важко — і часто не вдається — впоратися з безробіттям у Ліверпулі.

Алан Бліздейл, автор сценарію "Boys from the Blackstuff", сказав, що смерть Гілла була "великою втратою, а також великою несподіванкою".

Я відчайдушно прагнув працювати з ним. Усе, що він робив — уся його процедура роботи, манера, якою він працював, і його продуктивність — це все, чого тільки можна побажати. Ви завжди відчували, що Бернард житиме вічно. Він мав велику фізичну та особисту силу - сказав Алан Бліздейл.

Нагадаємо

Актор Бернард Гілл помер у неділю вранці у віці 79 років. Британець прославився завдяки ролям у фільмах "Титанік" і "Володар перснів", - він був єдиним, хто знявся у двох фільмах, що отримали 11 "Оскарів".

Бернард Гілл також виконував ролі в таких фільмах, як "Баунті" і "Бен Гур" та був частиною успішного серіалу 80-х років "Boys from the Blackstuff".

Раніше УНН повідомляв, що американський актор Карл Везерс, зірка фільмів "Роккі" і "Мандалорієць", помер у віці 77 років.