Актори "Володаря перснів" вшанували пам’ять Бернарда Гілла, виконавця ролі короля Теодена

ukenru
17:57 • 54603 перегляди

Україна хоче внести зміни до нової угоди з США. ЗМІ розкрили деталі

17:57 • 80298 перегляди

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

16:38 • 90193 перегляди

Зʼясовуємо, хто ця особа: у МЗС відреагували на інформацію, що нападник в Амстердамі виявився українцем

14:28 • 193625 перегляди

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

29 березня, 10:47 • 143635 перегляди

МВФ оновив меморандум з Україною: є нові структурні маяки

29 березня, 09:57 • 137659 перегляди

Часткове сонячне затемнення: з'явилася трансляція

Ексклюзив
29 березня, 07:30 • 129124 перегляди

Що потрібно зробити в саду та на городі у квітні: корисні поради від експерта

29 березня, 04:30 • 120637 перегляди

День обізнаності про оніхектомію та День зарплати наперед: що ще відзначають 29 березня

28 березня, 20:29 • 112400 перегляди

Україна отримає 400 млн доларів від МВФ: виконавча рада затвердила перегляд

28 березня, 18:00 • 130047 перегляди

Україна отримала новий варіант угоди про корисні копалини від США - Зеленський

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+10°
2 м/с
62 %
749 мм
Ясно, опадів не очікується протягом наступних 2 годин
Популярнi новини
Україна завершує опалювальний сезон та вже почала підготовку до наступного - віцепрем'єр

Україна завершує опалювальний сезон та вже почала підготовку до наступного - віцепрем'єр

29 березня, 12:10 • 131661 перегляди
Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

29 березня, 13:11 • 103198 перегляди
У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

29 березня, 13:12 • 108449 перегляди
"Можна скільки завгодно говорити у США, що "припинення вогню працює", заперечуючи реальність": керівник ЦПД висловився про атаки рф

"Можна скільки завгодно говорити у США, що "припинення вогню працює", заперечуючи реальність": керівник ЦПД висловився про атаки рф

14:13 • 117222 перегляди
На фронті 143 бойових зіткнення: на Покровському напрямку окупанти здійснили 58 атак

На фронті 143 бойових зіткнення: на Покровському напрямку окупанти здійснили 58 атак

14:45 • 88428 перегляди
Публікації
Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

14:28 • 193575 перегляди
У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

28 березня, 15:09 • 359957 перегляди
Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу

Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу
Ексклюзив

28 березня, 07:20 • 426336 перегляди
Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

27 березня, 18:53 • 435967 перегляди
Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

27 березня, 14:22 • 346440 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

17:57 • 80236 перегляди
У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

29 березня, 13:12 • 108449 перегляди
Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

29 березня, 13:11 • 103198 перегляди
Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

28 березня, 18:04 • 91883 перегляди
Телескоп Webb вперше зафіксував полярні сяйва на Нептуні у деталях

Телескоп Webb вперше зафіксував полярні сяйва на Нептуні у деталях

28 березня, 16:29 • 103755 перегляди
Актуальне
Актори "Володаря перснів" вшанували пам’ять Бернарда Гілла, виконавця ролі короля Теодена

Актори "Володаря перснів" вшанували пам’ять Бернарда Гілла, виконавця ролі короля Теодена

Київ • УНН

 • 119835 перегляди

Актори трилогії "Володар перснів" вшанували пам'ять свого колеги Бернарда Гілла, який зіграв короля Теодена і помер у віці 79 років.

Представники творчого складу "Володаря перснів" віддали данину пам’яті видатному британському актору Бернарду Гіллу, який помер у віці 79 років. Партнери по фільмах, знятих за класичними фантастичними романами Дж. Р. Р. Толкіна, разом піднялися на сцену, щоб поділитися своїми думками. Про це передає УНН із посиланням на BBC.

Деталі

Актори трилогії "Володар перснів" вшанували пам'ять свого партнера по фільму Бернарда Гілла, який помер у віці 79 років. Актор, який зіграв короля Теодена в трилогії Пітера Джексона, помер напередодні, рано вранці у неділю, 5 травня. Партнери Гілла по фільмах, знятих за класичними фантастичними романами Дж. Р. Р. Толкіна, разом піднялися на сцену, щоб поділитися своїми думками щодо його смерті. Елайджа Вуд, Біллі Бойд, Домінік Монаган і Шон Астін, які зіграли чотирьох хоббітів у фільмах, попрощалися зі своїм "смішним, грубим, красивим" другом. Вони повідомили фанатам Comic Con у Ліверпулі, що втратили "члена сім’ї".

Ми любимо його. Він був безстрашним, він був смішним, він був грубим, він був запальним, він був красивим

- ідеться у промові.

Бойд, який зіграв Піпіна, розповів про те, як дивився трилогію з Монаганом, сказавши: "Я не думаю, що хтось так чудово сказав слова Толкіна, як Бернард. Те, як він ґрунтував ці слова на реалізмі"

Image

Довідково

Найвидатнішою роллю Гілла вважається телевізійна драма BBC 1982 року "Boys from the Blackstuff", де він зіграв Йосера Г’юза, персонажа, якому важко — і часто не вдається — впоратися з безробіттям у Ліверпулі.

Image

Алан Бліздейл, автор сценарію "Boys from the Blackstuff", сказав, що смерть Гілла була "великою втратою, а також великою несподіванкою".

Я відчайдушно прагнув працювати з ним. Усе, що він робив — уся його процедура роботи, манера, якою він працював, і його продуктивність — це все, чого тільки можна побажати. Ви завжди відчували, що Бернард житиме вічно. Він мав велику фізичну та особисту силу

- сказав Алан Бліздейл.

Нагадаємо

Актор Бернард Гілл помер у неділю вранці у віці 79 років. Британець прославився завдяки ролям у фільмах "Титанік" і "Володар перснів", - він був єдиним, хто знявся у двох фільмах, що отримали 11 "Оскарів".

Бернард Гілл також виконував ролі в таких фільмах, як "Баунті" і "Бен Гур" та був частиною успішного серіалу 80-х років "Boys from the Blackstuff".

Раніше УНН повідомляв, що американський актор Карл Везерс, зірка фільмів "Роккі" і "Мандалорієць", помер у віці 77 років.

Ігор Тележніков

Ігор Тележніков

КультураУНН Lite
Tesla
$263.83
Brent
$72.45
Bitcoin
$82,346.50
S&P 500
$5,584.28
Газ TTF
$40.82
Золото
$3,126.80
Ethereum
$1,818.50