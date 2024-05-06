Актеры "Властелина колец" почтили память Бернарда Хилла, исполнителя роли короля Теодена
Киев • УНН
Актеры трилогии "Властелин колец" почтили память своего коллеги Бернарда Хилла, который сыграл короля Теодена и умер в возрасте 79 лет.
Представители творческого состава "Властелина колец" отдали дань памяти выдающемуся британскому актеру Бернарду Гиллу, который скончался в возрасте 79 лет. Партнеры по фильмам, снятых по классическим фантастическим романам Дж. Р. Р. Толкина, вместе поднялись на сцену, чтобы поделиться своими мыслями. Об этом передает УНН со ссылкой на BBC.
Детали
Актеры трилогии "Властелин колец" почтили память своего партнера по фильму Бернарда Хилла, который умер в возрасте 79 лет. Актер, сыгравший короля Теодена в трилогии Питера Джексона, умер накануне, рано утром в воскресенье, 5 мая. Партнеры Хилла по фильмам, снятых по классическим фантастическим романам Дж. Р. Р. Толкина, вместе поднялись на сцену, чтобы поделиться своими мыслями относительно его смерти. Элайджа Вуд, Билли Бойд, Доминик Монаган и Шон Астин, сыгравшие четырех хоббитов в фильмах, попрощались со своим "смешным, грубым, красивым" другом. Они сообщили фанатам Comic Con в Ливерпуле, что потеряли "члена семьи".
Мы любим его. Он был бесстрашным, он был смешным, он был грубым, он был вспыльчивым, он был красивым
Бойд, сыгравший Пипина, рассказал о том, как смотрел трилогию с Монаганом, сказав: "Я не думаю, что кто-то так прекрасно сказал слова Толкина, как Бернард. То, как он основывал эти слова на реализме"
Справочно
Самой выдающейся ролью Хилла считается телевизионная драма BBC 1982 года "Boys from the Blackstuff", где он сыграл Йосера Хьюза, персонажа, которому трудно - и часто не удается - справиться с безработицей в Ливерпуле.
Алан Близдейл, автор сценария "Boys from the Blackstuff", сказал, что смерть Гилла была "большой потерей, а также большой неожиданностью".
Я отчаянно стремился работать с ним. Все, что он делал - вся его процедура работы, манера, которой он работал, и его производительность - это все, чего только можно пожелать. Вы всегда чувствовали, что Бернард будет жить вечно. У него была большая физическая и личная сила
Напомним,
Актер Бернард Хилл умер в воскресенье утром в возрасте 79 лет. Британец прославился благодаря ролям в фильмах "Титаник" и "Властелин колец", - он был единственным, кто снялся в двух фильмах, получивших 11 "Оскаров".
Бернард Гилл также исполнял роли в таких фильмах, как «Баунти» и «Бен Гур» и был частью успешного сериала 80-х годов «Boys from the Blackstuff».
Ранее УНН сообщал, что американский актер Карл Везерс, звезда фильмов "Рокки" и "Мандалориец", умер в возрасте 77 лет.
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