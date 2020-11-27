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Бюджет, е-декларування та підтримка ФОПів: Кондратюк розповіла, над чим зараз працюють у ВР

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 листопада. УНН. Наразі у Верховній Раді України є цілий ряд законодавчих ініціатив, над якими треба працювати – держбюджет на 2021 рік, президентські законопроекти щодо підтримки громадян та наслідків пандемії, підтримка ФОПів та інші. Про це написала у Facebook в.о. голови ВРУ Олена Кондратюк, передає УНН.

"Нарешті до Верховної Ради надійшов проєкт Державного бюджету на 2021 рік, доопрацьований Кабінетом Міністрів. Сьогодні я розписала цей документ для подальшої роботи. Верховна Рада готова розглянути проєкт Держбюджету-2021 в установлені терміни з урахуванням пропозицій і зауважень народних депутатів", - написала Кондратюк.

За її словами, Президентом також внесено законопроєкт №4434, яким пропонується поновити відповідальність за недостовірне декларування і неподання декларації. Водночас урядом зареєстровано законопроект №4437, щодо порядку призначення та звільнення очільника НАБУ у зв'язку з відомим рішенням Конституційного суду.

"Окрім цього робоча група парламенту теж напрацювала своє бачення як повернутись і не зірвати електронне декларування 2020 та відповідальність за недостовірне декларування. Також до парламенту надійшов пакет невідкладних законопроєктів Президента України №4429, №4430, №4431, яким передбачено комплекс заходів для підтримки громадян від наслідків пандемії COVID-19. Ці законопроєкти передано на опрацювання в профільні Комітети. Принагідно відзначу, що народними депутатами теж зареєстрована низка законопроєктів, які містять заходи з підтримки ФОПів, малого і середнього бізнесу, які ще не розглядалися в сесійні залі", - додала Кондратюк.

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський вніс у Верховну Раду законопроект про повернення відповідальності за брехню в електронних деклараціях.

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