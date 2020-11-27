Від початку року в Україні зафіксували понад 1000 випадків кашлюку - Ляшко

“Інші інфекційні хвороби не пішли на відпустку, і будь-яка із них, якій сьогодні можна ефективно профілактувати, може також показати свої зуби, агресивність і привести до певних катаклізмів. Навіть сьогодні в Україні впродовж січня-вересня зареєстровано 1030 випадків кашлюку, 255 випадків кору 138 випадків епідемічного паротиту, 32 випадки краснухи, 609 випадків вірусного гепатиту В. Це все хвороби, яких можна запобігти шляхом проведення імунопрофілактики”, — сказав Віктор Ляшко.

Він зазначив, що радий, що був долучений до створення “Коаліції за вакцинацію”.

“Завдяки наявності цієї коаліції в Україні з’явилась стратегія розвитку імунопрофілактики, яку затвердив Кабінет міністрів України. В цій стратегії чітко зазначені кроки, по яких ми повинні рухатися і як ми повинні досягнути (цілей — ред.)”, — додав Ляшко.

Нагадаємо, у вересні у МОЗ повідомили про запаси вакцин в Україні.