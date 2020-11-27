С начала года в Украине зафиксировали более 1000 случаев коклюша - Ляшко

“Другие инфекционные болезни не пошли на отпуск, и любая из них, которую сегодня можно эффективно профилактировать, может также показать свои зубы, агрессивность и привести к определенным катаклизмам. Даже сегодня в Украине на протяжении января-сентября зарегистрировано 1030 случаев коклюша, 255 случаев кори 138 случаев эпидемического паротита, 32 случая краснухи, 609 случаев вирусного гепатита В. Это все болезни, которые можно предотвратить путем проведения иммунопрофилактики”, — сказал Ляшко.

Он отметил, что рад, что был приобщен к созданию “Коалиции за вакцинацию”.

“Благодаря наличию этой коалиции в Украине появилась стратегия развития иммунопрофилактики, которую утвердил Кабинет министров Украины. В этой стратегии четко указаны шаги, по которым мы должны двигаться и как мы должны достичь (целей — ред.)”, — добавил Ляшко.

Напомним, в сентябре в Минздраве сообщили о запасах вакцин в Украине.