С начала года в Украине зафиксировали более 1000 случаев коклюша - Ляшко
Киев • УНН
КИЕВ. 27 ноября. УНН. В течение января-сентября в Украине зарегистрировано 1030 случаев коклюша, 255 случаев кори и 609 случаев вирусного гепатита В. Об этом на брифинге заявил заместитель министра здравоохранения — главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко, сообщает УНН.
“Другие инфекционные болезни не пошли на отпуск, и любая из них, которую сегодня можно эффективно профилактировать, может также показать свои зубы, агрессивность и привести к определенным катаклизмам. Даже сегодня в Украине на протяжении января-сентября зарегистрировано 1030 случаев коклюша, 255 случаев кори 138 случаев эпидемического паротита, 32 случая краснухи, 609 случаев вирусного гепатита В. Это все болезни, которые можно предотвратить путем проведения иммунопрофилактики”, — сказал Ляшко.
Он отметил, что рад, что был приобщен к созданию “Коалиции за вакцинацию”.
“Благодаря наличию этой коалиции в Украине появилась стратегия развития иммунопрофилактики, которую утвердил Кабинет министров Украины. В этой стратегии четко указаны шаги, по которым мы должны двигаться и как мы должны достичь (целей — ред.)”, — добавил Ляшко.
Напомним, в сентябре в Минздраве сообщили о запасах вакцин в Украине.