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"Каскадер" за перший вікенд зібрав у прокаті скромні 28,5 млн дол., "Зоряні війни" на другому місці

"Каскадер" за перший вікенд зібрав у прокаті скромні 28,5 млн дол., "Зоряні війни" на другому місці

Київ • УНН

 • 115937 перегляди

У прем'єрний вікенд "Каскадер" зібрав скромні $28,5 млн, очоливши бокс-офіс, але не дотягнувши до очікувань літнього кіносезону.

Фільм "Каскадер" (The Fall Guy) у дебютний вікенд не був таким успішним, як очікувалося, але все ж лідирує за касовими зборами зі слабкими 28,5 мільйонами доларів після повернення "Зоряних війн: Епізод I", пише УНН з посиланням на Daily Mail.

Деталі

Літній кіносезон, як пише видання, почався досить невтішно.

Передбачалося, що фільм Раяна Гослінга та Емілі Блант збере від 30 до 40 мільйонів доларів, що є досить скромним для перших вихідних літнього кіносезону.

Недільні оцінки вже відомі: "Каскадер" дебютує з ще скромнішою сумою в 28,5 мільйона доларів, згідно з даними Deadline, легко скинувши з трону переможця минулих вихідних - фільму "Суперники" (Challengers).

Перевидання Діснея "Зоряні війни: Епізод I - Прихована загроза" посіло друге місце з трохи більш ніж 8 мільйонами доларів.

Фільм мав успіх у критиків: він отримав високу оцінку 83% із 253 рецензій критиків Rotten Tomatoes, а також рейтинг A-Cinemascore та 90% позитивних відгуків в інтерв'ю PostTrak після показу.

Тим не менш, ці добрі відгуки та рейтинги аудиторії не призвели до сильного дебюту, який став набагато нижчим, ніж у перші вихідні травня минулого року, коли фільм "Вартові Галактики 3" (Guardians of the Galaxy Vol. 3) дебютував із доходом у 118,4 мільйона доларів.

Загальні касові збори за вихідні становили близько 72,9 мільйона доларів, що на 55% менше, ніж за той же період 2023 року (156 мільйонів доларів).

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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