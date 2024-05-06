"Каскадер" за первый уикенд собрал в прокате скромные 28,5 млн долл., "Звездные войны" на втором месте

Дебютный уикенд фильма "Каскадер" (The Fall Guy) не был таким успешным, как ожидалось, но все же лидирует по кассовым сборам со слабыми 28,5 миллионами долларов после возвращения "Звездных войн: Эпизод I", пишет УНН со ссылкой на Daily Mail.

Детали

Летний киносезон, как пишет издание, начался довольно неутешительно.

Предполагалось, что фильм Райана Гослинга и Эмили Блант соберет от 30 до 40 миллионов долларов, что является довольно скромным для первых выходных летнего киносезона.

Воскресные оценки уже известны: "Каскадер" дебютирует с еще более скромной суммой в 28,5 миллиона долларов, согласно данным Deadline, легко сбросив с трона победителя прошлых выходных - фильма "Соперники" (Challengers).

Переиздание Диснея "Звездные войны: Эпизод I - Скрытая угроза" заняло второе место с чуть более чем 8 миллионами долларов.

Фильм имел успех у критиков: он получил высокую оценку 83% из 253 рецензий критиков Rotten Tomatoes, а также рейтинг A-Cinemascore и 90% положительных отзывов в интервью PostTrak после показа.

Тем не менее, эти хорошие отзывы и рейтинги аудитории не привели к сильному дебюту, который стал намного ниже, чем в первые выходные мая прошлого года, когда фильм "Стражи Галактики 3" (Guardians of the Galaxy Vol. 3) дебютировал с доходом в 118,4 миллиона долларов.

Общие кассовые сборы за выходные составили около 72,9 миллиона долларов, что на 55% меньше, чем за тот же период 2023 года (156 миллионов долларов).