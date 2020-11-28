Трамп объяснил коррумпированностью победу Байдена в ключевых штатах
Киев • УНН
КИЕВ. 28 ноября. УНН. Кандидат в президенты США Джо Байден, которого американские СМИ называют победителем прошедших выборов, показал плохие результаты голосования в крупных американских городах, но одержал победу в политически коррумпированных. Об этом заявил в Twitter действующий глава государства Дональд Трамп, передает УНН.
“Байден, по данным Politico, показал плохие результаты в больших городах за исключением Детройта, Филадельфии, Атланты и Милуоки, где ему необходимо было выиграть. Неудивительно, ведь все они расположены в важнейших штатах, которые не определились и давно известны своей политической коррумпированностью”, — написал Трамп.
Он также отметил, что в Детройте голосов на выборах было больше, чем людей. Twitter под постом Трампа поставил метку, утверждение президента о фальсификации выборов является спорным.
Выборы президента США прошли 3 ноября, однако их официальные итоги все еще не названы. Задержка вызвана длительным подсчетом бюллетеней за рекордную явку. Ведущие американские СМИ называют Джо Байдена избранным главой государства, набрал более 270 голосов выборщиков.
Трамп сначала отрицал победу Байдена, заявляя о мошенничестве с подсчетом голосов и многочисленные нарушения. Он подал иски о пересчете бюллетеней в суды нескольких ключевых штатов, от результатов голосования в которых зависят окончательные итоги выборов.
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Однако повторные подсчеты в Неваде, Пенсильвании, Джорджии показали победу Байдена. После этого Трамп пообещал подать детальный иск, в котором описываются детали фальсификаций на выборах.