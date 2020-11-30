Байден збільшив відрив на виборах після перерахунку голосів у Вісконсині
Київ • УНН
КИЇВ. 30 листопада. УНН. У двох найбільших округах штату Вісконсін завершили перерахунок голосів, передає The New York Times. Перерахунок провели за запитом команди нинішнього президента США Дональда Трампа, який не визнає перемоги суперника демократа Джо Байдена і вказує на можливі фальсифікації, інформує УНН.
В результаті перерахунку перемога Байдена збереглася і демократу навіть вдалося трохи збільшити свою перевагу перед Трампом, передає NYT. Перерахунок проводили в округах Мілуокі і Дейн. Перший завершив перерахунок голосів в п’ятницю, а Дейн підтвердив підсумки в неділю.
У Мілоукі після перерахунку обидва результати незначно зросли, але перевага Байдена збільшилася на 132 голоси. У Дейн в ході перерахунку вийшло на 91 голос менше за Байдена і на 46 менше за Трампа, таким чином, Трамп виграв 45 голосів.
За оцінкою виборчої комісії штату Вісконсін, перерахунок голосів в штаті обійдеться в 7,9 млн доларів США. Відповідно до законів штату, оплатити перерахунок повинна команда Трампа, вказує NYT.
Вибори президента США пройшли 3 листопада. Згідно з попередніми даними, Байден обігнав Трампа, набравши до 306 вибірників від штатів при необхідних 270. При цьому Трамп неодноразово натякав на фальсифікації з боку демократів і говорив, що Байдену доведеться довести законність отриманих голосів. Команда Трампа оспорює підсумки виборів в судах ряду штатів, проте суди в Пенсільванії і Мічигані відхилили позови прихильників президента про перерахунок.
Вісконсін був одним з ключових спірних штатів на минулих виборах. Спочатку довгий час в штаті лідирував Дональд Трамп, однак після підрахунку 97% голосів вперед вийшов Байден. Після цього в штабі Трампа заявили, що вимагатимуть переглянути результати виборів у Вісконсині. Співробітник штабу Білл Степін говорив, що повідомлення про аномалії в декількох округах штату “змушують засумніватися в достовірності результатів”.