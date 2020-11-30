Байден збільшив відрив на виборах після перерахунку голосів у Вісконсині

В результаті перерахунку перемога Байдена збереглася і демократу навіть вдалося трохи збільшити свою перевагу перед Трампом, передає NYT. Перерахунок проводили в округах Мілуокі і Дейн. Перший завершив перерахунок голосів в п’ятницю, а Дейн підтвердив підсумки в неділю.

У Мілоукі після перерахунку обидва результати незначно зросли, але перевага Байдена збільшилася на 132 голоси. У Дейн в ході перерахунку вийшло на 91 голос менше за Байдена і на 46 менше за Трампа, таким чином, Трамп виграв 45 голосів.

За оцінкою виборчої комісії штату Вісконсін, перерахунок голосів в штаті обійдеться в 7,9 млн доларів США. Відповідно до законів штату, оплатити перерахунок повинна команда Трампа, вказує NYT.

Вибори президента США пройшли 3 листопада. Згідно з попередніми даними, Байден обігнав Трампа, набравши до 306 вибірників від штатів при необхідних 270. При цьому Трамп неодноразово натякав на фальсифікації з боку демократів і говорив, що Байдену доведеться довести законність отриманих голосів. Команда Трампа оспорює підсумки виборів в судах ряду штатів, проте суди в Пенсільванії і Мічигані відхилили позови прихильників президента про перерахунок.

Вісконсін був одним з ключових спірних штатів на минулих виборах. Спочатку довгий час в штаті лідирував Дональд Трамп, однак після підрахунку 97% голосів вперед вийшов Байден. Після цього в штабі Трампа заявили, що вимагатимуть переглянути результати виборів у Вісконсині. Співробітник штабу Білл Степін говорив, що повідомлення про аномалії в декількох округах штату “змушують засумніватися в достовірності результатів”.