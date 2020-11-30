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Байден увеличил отрыв на выборах после пересчета голосов в Висконсине

Байден увеличил отрыв на выборах после пересчета голосов в Висконсине

Киев  •  УНН

 • 12823 просмотра

КИЕВ. 30 ноября. УНН. В двух крупнейших округах штата Висконсин завершили пересчет голосов, передает The New York Times. Пересчет провели по запросу команды нынешнего президента США Дональда Трампа, который не признает победы соперника демократа Джо Байдена и указывает на возможные фальсификации, информирует УНН.

В результате пересчета победа Байдена сохранилась и демократу даже удалось немного увеличить свое преимущество над Трампом, передает NYT. Пересчет проводили в округах Милуоки и Дейн. Первый завершил пересчет голосов в пятницу, а Дэйн подтвердил итоги в воскресенье.

В Милоуки после пересчета оба результаты незначительно выросли, но преимущество Байдена увеличилось на 132 голоса. В Дейне в ходе пересчета получилось на 91 голос меньше Байдена и на 46 меньше Трампа, таким образом, Трамп выиграл 45 голосов.

По оценке избирательной комиссии штата Висконсин, пересчет голосов в штате обойдется в 7,9 млн долларов США. Согласно законам штата, оплатить перерасчет должна команда Трампа, указывает NYT.

Выборы президента США прошли 3 ноября. Согласно предварительным данным, Байден обогнал Трампа, набрав до 306 выборщиков от штатов при необходимых 270. При этом Трамп неоднократно намекал на фальсификации со стороны демократов и говорил, что Байдену придется доказать законность полученных голосов. Команда Трампа оспаривает итоги выборов в судах ряда штатов, однако суды в Пенсильвании и Мичигане отклонили иски сторонников президента о пересчете.

Висконсин был одним из ключевых спорных штатов на прошлых выборах. Сначала долгое время в штате лидировал Дональд Трамп, однако после подсчета 97% голосов вперед вышел Байден. После этого в штабе Трампа заявили, что будут требовать пересмотреть результаты выборов в Висконсине. Сотрудник штаба Билл Степин говорил, что сообщение об аномалиях в нескольких округах штата “заставляют усомниться в достоверности результатов”.

Украинские Национальные Новости

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