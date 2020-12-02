Минюст США не обнаружил доказательств фальсификаций выборов президента

ukru
Эксклюзив
Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам
07:12 • 10078 просмотра

Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам

Трамп приказал приостановить всю военную помощь Украине - американские СМИ
4 марта, 01:40 • 38911 просмотра

Трамп приказал приостановить всю военную помощь Украине - американские СМИ

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой
3 марта, 21:00 • 93751 просмотра

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине
3 марта, 20:50 • 104389 просмотра

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине

Эксклюзив
"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта
3 марта, 15:41 • 119905 просмотра

"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство
3 марта, 11:09 • 153726 просмотра

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство

Эксклюзив
Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта
3 марта, 07:14 • 201000 просмотра

Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей
3 марта, 04:20 • 195992 просмотра

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм
2 марта, 18:35 • 284590 просмотра

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить
2 марта, 18:15 • 337164 просмотра

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
На Ровенщине трактор провалился под лед, водитель погиб

На Ровенщине трактор провалился под лед, водитель погиб

3 марта, 21:47 • 36144 просмотра
Администрация Трампа приостанавливает финансирование поставок оружия для Украины - WSJ

Администрация Трампа приостанавливает финансирование поставок оружия для Украины - WSJ

3 марта, 22:45 • 62452 просмотра
Трампа номинируют на Нобелевскую премию мира

Трампа номинируют на Нобелевскую премию мира

3 марта, 23:18 • 39844 просмотра
Фондовый рынок США упал из-за неизбежности торговой войны Трампа

Фондовый рынок США упал из-за неизбежности торговой войны Трампа

4 марта, 00:30 • 52651 просмотра
Никакой политики: Гросси объяснил ротацию миссии МАГАТЭ на Запорожской АЭС без согласия Украины

Никакой политики: Гросси объяснил ротацию миссии МАГАТЭ на Запорожской АЭС без согласия Украины

4 марта, 00:31 • 36494 просмотра
публикации
Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

2 марта, 18:15 • 337154 просмотра
Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам

Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам
Эксклюзив

2 марта, 11:46 • 289562 просмотра
«Оскар-2025": церемония награждения, номинанты, где смотреть, прогнозы букмекеров

«Оскар-2025": церемония награждения, номинанты, где смотреть, прогнозы букмекеров

28 февраля, 14:39 • 444259 просмотра
Весенние праздники 2025: от 8 марта до Дня матери - когда и что празднуем

Весенние праздники 2025: от 8 марта до Дня матери - когда и что празднуем

28 февраля, 09:20 • 410120 просмотра
Здоровое питание без лишних усилий: почему и какие продукты нужно замораживать

Здоровое питание без лишних усилий: почему и какие продукты нужно замораживать

28 февраля, 06:23 • 393062 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
В Великобритании похитили и повредили единственный постоянный памятник Паддингтону

В Великобритании похитили и повредили единственный постоянный памятник Паддингтону

3 марта, 16:18 • 112055 просмотра
Землетрясение в Голливуде произошло во время афтепати после вручения премии "Оскар"

Землетрясение в Голливуде произошло во время афтепати после вручения премии "Оскар"

3 марта, 10:45 • 190786 просмотра
Адам Сэндлер удивил на «Оскаре» 2025: как комик нарушил модные правила

Адам Сэндлер удивил на «Оскаре» 2025: как комик нарушил модные правила

3 марта, 08:50 • 218701 просмотра
Холли Берри поцеловала Эдриена Броуди на «Оскаре»

Холли Берри поцеловала Эдриена Броуди на «Оскаре»

3 марта, 08:22 • 198365 просмотра
5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм

2 марта, 18:35 • 284584 просмотра
Актуальное
Минюст США не обнаружил доказательств фальсификаций выборов президента

Минюст США не обнаружил доказательств фальсификаций выборов президента

Киев  •  УНН

 • 18921 просмотра

КИЕВ. 2 декабря. УНН. Министерство юстиции США не обнаружило масштабных фальсификаций результатов голосования, которые могли бы изменить результаты президентских выборов. Об этом заявил генеральный прокурор Уильям Барр, пишет “Голос Америки”, передает УНН.

“На сегодняшний день мы не обнаружили фальсификаций такого масштаба, которые могли бы повлиять на исход выборов”, — сказал Барр.

Отмечается, что Уильям Барр всегда считался одним из самых преданных союзников президента США Дональда Трампа. Перед выборами он неоднократно говорил о том, что широкомасштабное почтовое голосование может быть особенно уязвимым для фальсификаций.

Юридическая команда Трампа во главе с Руди Джулиани заявляет о существовании заговора демократов с целью “вбросить” в систему миллионы незаконных голосов, не приводя при этом доказательств этого утверждения.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Выборы в США: Висконсин подтвердил победу Байдена, Трамп пообещал судиться

По словам Барра, люди “путают использование федеральной системы уголовного правосудия с обвинениями, которые подаются с помощью гражданских исков”. Подобные проверки, по словам генпрокурора, должны осуществлять чиновники на местах или на уровне штатов, не сотрудники Минюста США.

“Большинство заявлений о фальсификациях привязаны к определенному набору обстоятельств, субъектов или поведения. Это не системные обвинения. И они были опровергнуты, они опровергаются”, — сказал Барр.

Между тем, во вторник вечером команда Трампа подала иск в Верховный суд штата Висконсина, требуя признать недействительными свыше 221 тысячи бюллетеней. Трамп добивается того, чтобы губернатор Тони Эверс отозвал документы, подтверждающие победу демократа Джо Байдена в Висконсине.

В Верховном суде штата также рассматриваются еще два иска, поданных консерваторами, с требованием признать бюллетени недействительными.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Аризоне подтвердили победу Байдена на выборах президента США

Напомним, Трамп заявил, что покинет Белый дом по истечении срока своих полномочий, если голосование Коллегии выборщиков, которое состоится 14 декабря, завершится в пользу Байдена. По предварительным данным, Байден обогнал Трампа, набрав до 306 голосов выборщиков от штатов при необходимых 270. Суды в Пенсильвании и Мичигане отклонили иски сторонников Трампа о пересчете.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Новости Мира

Обратиться по вопросам размещения рекламы