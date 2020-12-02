Минюст США не обнаружил доказательств фальсификаций выборов президента
Киев • УНН
КИЕВ. 2 декабря. УНН. Министерство юстиции США не обнаружило масштабных фальсификаций результатов голосования, которые могли бы изменить результаты президентских выборов. Об этом заявил генеральный прокурор Уильям Барр, пишет “Голос Америки”, передает УНН.
“На сегодняшний день мы не обнаружили фальсификаций такого масштаба, которые могли бы повлиять на исход выборов”, — сказал Барр.
Отмечается, что Уильям Барр всегда считался одним из самых преданных союзников президента США Дональда Трампа. Перед выборами он неоднократно говорил о том, что широкомасштабное почтовое голосование может быть особенно уязвимым для фальсификаций.
Юридическая команда Трампа во главе с Руди Джулиани заявляет о существовании заговора демократов с целью “вбросить” в систему миллионы незаконных голосов, не приводя при этом доказательств этого утверждения.
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По словам Барра, люди “путают использование федеральной системы уголовного правосудия с обвинениями, которые подаются с помощью гражданских исков”. Подобные проверки, по словам генпрокурора, должны осуществлять чиновники на местах или на уровне штатов, не сотрудники Минюста США.
“Большинство заявлений о фальсификациях привязаны к определенному набору обстоятельств, субъектов или поведения. Это не системные обвинения. И они были опровергнуты, они опровергаются”, — сказал Барр.
Между тем, во вторник вечером команда Трампа подала иск в Верховный суд штата Висконсина, требуя признать недействительными свыше 221 тысячи бюллетеней. Трамп добивается того, чтобы губернатор Тони Эверс отозвал документы, подтверждающие победу демократа Джо Байдена в Висконсине.
В Верховном суде штата также рассматриваются еще два иска, поданных консерваторами, с требованием признать бюллетени недействительными.
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Напомним, Трамп заявил, что покинет Белый дом по истечении срока своих полномочий, если голосование Коллегии выборщиков, которое состоится 14 декабря, завершится в пользу Байдена. По предварительным данным, Байден обогнал Трампа, набрав до 306 голосов выборщиков от штатов при необходимых 270. Суды в Пенсильвании и Мичигане отклонили иски сторонников Трампа о пересчете.