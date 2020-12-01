Выборы в США: Висконсин подтвердил победу Байдена, Трамп пообещал судиться

“Я выполнил свой долг по сертификации выборов 3 ноября, и в соответствии с требованиями закона штата и федерального закона я подписал Свидетельство об утверждении списка выборщиков для избранного президента Джо Байдена и избранного вице-президента Камалы Харрис”, — говорится в заявлении Эверса.

Отмечается, что частичный пересчет голосов в Висконсине обошелся избирательному штабу Трампа в 3 млн долларов. В результате пересчета избранный президент Джо Байден получил дополнительно несколько десятков голосов.

Ранее победу Джо Байдена и Камалы Харрис сертифицировал штат Аризона.

Напомним, Трамп заявил, что покинет Белый дом по истечении срока своих полномочий, если голосование Коллегии выборщиков, которое состоится 14 декабря, завершится в пользу Байдена. По предварительным данным, Байден обогнал Трампа, набрав до 306 голосов выборщиков от штатов при необходимых 270. Суды в Пенсильвании и Мичигане отклонили иски сторонников Трампа о пересчете.