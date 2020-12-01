Вибори в США: Вісконсін підтвердив перемогу Байдена, Трамп пообіцяв судитися

“Я виконав свій обов’язок по сертифікації виборів 3 листопада, і відповідно до вимог закону штату і федерального закону я підписав Свідоцтво про затвердження списку виборців для обраного президента Джо Байдена і обраного віце-президента Камали Харріс”, — йдеться в заяві Еверса.

Відзначається, що частковий перерахунок голосів у Вісконсині обійшовся виборчому штабу Трампа в 3 млн доларів. В результаті перерахунку обраний президент Джо Байден отримав додатково кілька десятків голосів.

Раніше перемогу Джо Байдена і Камали Харріс сертифікував штат Арізона.

Нагадаємо, Трамп заявив, що покине Білий дім після закінчення терміну своїх повноважень, якщо голосування Колегії вибірників, яке відбудеться 14 грудня, завершиться на користь Байдена. За попередніми даними, Байден обігнав Трампа, набравши до 306 голосів вибірників від штатів при необхідних 270. Суди в Пенсільванії і Мічигані відхилили позови прихильників Трампа про перерахунок.