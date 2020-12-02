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В НАТО обговорили військове посилення Росії та її діалог з США щодо ядерної зброї

В НАТО обговорили військове посилення Росії та її діалог з США щодо ядерної зброї

Київ • УНН

 • 12826 перегляди

КИЇВ. 2 грудня. УНН. В НАТО підтримують діалог між США і Росією з обмеження кількості ядерної зброї. Про це за підсумками першого дня переговорів міністрів закордонних справ Альянсу заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, передає УНН.

“Ми бачимо, що Росія порушує та підриває міжнародні договори. І розгортання нової зброї. Міністри висловили підтримку збереженню обмежень ядерної зброї і розробці більш всебічного режиму контролю над озброєннями. Ми всі знаємо, що новий договір СНО (Договір з обмеження стратегічних наступальних озброєнь – ред.) закінчується в лютому наступного року, тому час закінчується. Ми вітаємо діалог між США та Росією щодо пошуку шляху вперед, тому що ми не повинні опинитися в ситуації, коли немає угоди, що регулює кількість ядерних боєголовок”, — заявив Столтенберг.

За його словами, в НАТО також обговорили подальше нарощування військової сили Росії у сусідстві з країнами Альянса.

“Ми адаптуємо позицію стримування НАТО для вирішення дестабілізуючих дій Росії. У той же час ми всі погоджуємось, що ми повинні продовжувати вести діалог з Росією”, — зазначив генсек ООН.

Як повідомляв УНН, в НАТО побачили посилення позицій РФ після подій в Нагірному Карабасі і Білорусі. На засіданні Північноатлантичної ради на рівні міністрів закордонних справ Альянсу, яке проходить з 1 по 2 грудня в форматі відеоконференції, НАТО розгляне посилення військових позицій Росії в світі.

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