В НАТО обговорили військове посилення Росії та її діалог з США щодо ядерної зброї

“Ми бачимо, що Росія порушує та підриває міжнародні договори. І розгортання нової зброї. Міністри висловили підтримку збереженню обмежень ядерної зброї і розробці більш всебічного режиму контролю над озброєннями. Ми всі знаємо, що новий договір СНО (Договір з обмеження стратегічних наступальних озброєнь – ред.) закінчується в лютому наступного року, тому час закінчується. Ми вітаємо діалог між США та Росією щодо пошуку шляху вперед, тому що ми не повинні опинитися в ситуації, коли немає угоди, що регулює кількість ядерних боєголовок”, — заявив Столтенберг.

За його словами, в НАТО також обговорили подальше нарощування військової сили Росії у сусідстві з країнами Альянса.

“Ми адаптуємо позицію стримування НАТО для вирішення дестабілізуючих дій Росії. У той же час ми всі погоджуємось, що ми повинні продовжувати вести діалог з Росією”, — зазначив генсек ООН.

Як повідомляв УНН, в НАТО побачили посилення позицій РФ після подій в Нагірному Карабасі і Білорусі. На засіданні Північноатлантичної ради на рівні міністрів закордонних справ Альянсу, яке проходить з 1 по 2 грудня в форматі відеоконференції, НАТО розгляне посилення військових позицій Росії в світі.