В НАТО обсудили военное усиление России и ее диалог с США по ядерному оружию

“Мы видим, что Россия нарушает и подрывает международные договора. И развертывание нового оружия. Министры выразили поддержку сохранению ограничений ядерного оружия и разработке более всестороннего режима контроля над вооружениями. Мы все знаем, что новый договор СНВ (Договор по ограничению стратегических наступательных вооружений — ред.) истекает в феврале следующего года, поэтому время заканчивается. Мы приветствуем диалог между США и Россией по поиску пути вперед, потому что мы не должны оказаться в ситуации, когда нет соглашения, регулирующего количество ядерных боеголовок”, — заявил Столтенберг.

По его словам, в НАТО также обсудили дальнейшее наращивание военной силы России в соседстве со странами Альянса.

“Мы адаптируем позицию сдерживания НАТО для решения дестабилизирующих действий России. В то же время мы все согласны, что мы должны продолжать вести диалог с Россией”, — отметил генсек ООН.

Как сообщал УНН, в НАТО увидели усиление позиций РФ после событий в Нагорном Карабахе и Беларуси. На заседании Североатлантического совета на уровне министров иностранных дел Альянса, которое проходит с 1 по 2 декабря в формате видеоконференции, НАТО рассмотрит усиление военных позиций России в мире.