Ситуація на Закарпатті: посла Угорщини викликали "на килим" у МЗС
Київ • УНН
КИЇВ. 1 грудня. УНН. Посла Угорщини в Україні Іштвана Ійдярто сьогодні викликали до Міністерства закордонних справ України. Приймав посла - міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба. Як повідомили у пресслужбі МЗС, йшлося про ситуацію на Закарпатті, передає УНН.
"1 грудня до Міністерства закордонних справ України викликали посла Угорщини в Україні Іштвана Ійдярто, якого прийняв міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба", - йдеться у повідомленні.
У МЗС повідомили, що Кулеба закликав угорську сторону уникати кроків та заяв, які не відображають дійсності і створюють деструктивну емоційну напругу в українсько-угорських відносинах.
Міністр назвав неприпустимою ситуацію, коли громадяни України - депутати об’єднаних територіальних громад на своєму інавгураційному засіданні співають національний гімн будь-якої іншої іноземної держави, зокрема Угорщини, наголосили у пресслужбі.
Крім того, Дмитро Кулеба поінформував угорського дипломата, що слідчі дії правоохоронних органів в Закарпатській області відбуваються в межах повноважень СБУ щодо окремих громадян України, і жодним чином не спрямовані проти угорської національної меншини.
Раніше Кулеба назвав твердження про “залякування” угорців на Закарпатті спекуляцією.
Додамо, що за останні дні на Закарпатті відбулась низка подій - Служба безпеки України на Закарпатті перевіряє доброчинний фонд через можливе втручання у політичну ситуацію в Україні.
Крім того, низка закарпатських інтернет-ресурсів опублікували провокаційний відеоролик із зображенням неідентифікованої особи у масці, яка на тлі начебто покажчика населеного пункту Берегове Закарпатської області із символікою “Правого сектору” погрожує українцям угорського походження.
Також стало відомо, що у Сюртівській об’єднаній територіальній громаді на Закарпатті місцевий голова разом з депутатами після складання присяги вирішили виконати гімну Угорщини.